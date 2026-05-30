‘Fi’ , ‘Bir İstanbul Masalı’ , ‘İkinci Bahar’ gibi birçok projede rol alan Ozan Güven, Kadıköy’de gittiği bir mekanda kadınların tepkisiyle karşılaşması gündem oldu.

Güven’in mekanda olduğu sırada durumu fark eden kadınların sloganlar atarak oyuncuya tepki gösterdiği görüldü. Kadınların “Failler dışarı” şeklinde sloganlar attığı duyulurken, olay anına ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

45 GÜN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Yaşananların ardından Ozan Güven’in daha önce Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet davası yeniden gündeme geldi. Bulutsuz, 13 Haziran 2020 tarihinde Güven’in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, Güven ise söz konusu iddiaları reddederek karşı şikayette bulunmuştu.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Güven, “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırılırken, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarından beraat etmişti. Deniz Bulutsuz hakkında açılan “basit yaralama” davası da beraatle sonuçlanmıştı. Dosyanın istinaf sürecinde yerel mahkeme kararı onanarak kesinleşti.

“UMURUMDA DEĞİL”

Ozan Güven hakkında “kasten yaralama” suçundan 45 günlük hapis cezası bulunduğu bilinirken, Deniz Bulutsuz karar sonrası “Kazandım, cezaevine gireceği günü bekliyorum” açıklamasını yapmıştı. Güven ise “Umurumda dahi değil, ben mahkemeyle ilgileniyorum” ifadelerini kullanmıştı.

“BİR FİSKE DAHİ VURMADIM”

Daha önce basına yaptığı açıklamada suçlamaları reddeden Ozan Güven, “Bir fiske dahi vurmadım. Evdeki abajur silah sayıldığı için ceza alıyorum. Abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken yaşandı olay” sözleriyle kendini savunmuştu.