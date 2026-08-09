Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/776 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/776 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Bursa, Osmangazi, Emek K. 343 ada 15 parselde bulunan arsa nitelikli taşınmazın 1/2 hissesi satılıktır.

İmar Durumu: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 343 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz, 1/1000 Ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam, 2 Kat Yerleşik Konut Alanında kalmaktadır. Taşınmaza ait yapı ruhsat bulunmamaktadır. Mahalli Durumu: TaşınmazBursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes* ( Tapuda Emek ) Mahallesi, Sezer Sokak, No:10 adresinde olup parsel içerisinde Zemin Kat ve 2 Normal Kat olmak üzere 3 katlı olup bodrumda kömürlük alanı ile çatı yükseltilmiştir. Taşınmazın (Dış Kapı No: 10); yerinde yapılan ve TKGM verilerinden alınan ölçümlerde katlarının yaklaşık toplam net kullanım alanı 259,13 m², katlarının yaklaşık toplam brüt kullanım alanı 298,00 m² olarak hesaplanmıştır.Parselde bulunan yapı Sezer Sokağa cepheli olup diğer cephelerinde yapılar bulunmaktadır. Parsel dikdörtgen formda bulunmaktadır. Parseldeki yapının cepheleri boyasız sıva yüzeydir. Taşınmazın zemin katında, 1. ve 2.katında birer adet mesken bulunmaktadır. Bodrum katında kömürlük alanı, çatıda ise çelik ayaklar ile yükseltilmiş çelik karkas taşıyıcılı ve üzeri saç panel kaplama olup etrafı açık durumdadır. Parselin arka kısmında bahçe alanı bulunmaktadır. Taşınmazın katlarının benzer teknik özelliklerde ve yapım tekniğinde yapıldığı belirtilmiş olup Zemin Katta ve 1. Katında bulunan katlar incelenmiş ve taşınmazın tamamı için (Bodrum, Zemin Kat, 1.Kat, 2.Kat ve Yükseltilmiş Çatı Kat) değerleme yapılmıştır. Zemin Katında bulunan fiili durumda mesken nitelikli olan daire; salon, 2 oda, antre-hol, mutfak, banyo-wc ve wc mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt üst dolap arasında mermer tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve wc alanları zemin ve duvarları seramik kaplamadır. Taşınmazın pencereleri camlı pvc profil, dış kapısı çelik kapı ve iç kapılar ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. 1. Katında bulunan fiili durumda mesken nitelikli olan daire; salon, 2 oda, antre-hol, mutfak, banyo-wc ve wc mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt üst dolap arasında mermerit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve wc alanları zemin ve duvarları seramik kaplamadır. Taşınmazın pencereleri camlı pvc profil, dış kapısı çelik kapı ve iç kapılar ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Sezer Sokağa cephe, 1.Karanfil Caddesine 40 m ve FIrat Caddesine ise 160 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 12,00 km uzaklıkta bulunmaktadır. Taşınmazın Kıymeti: Netice itibarıyla, Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi, 343 ada 15 parsel sayılı taşınmazda borçluya ait 1/2 hissenin kıymet takdiri değerinin 4.450.000,00 TLdir. Taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Rezerv Yapı Alanı yada Riskli Alan olarak ilan edilen bölgede bulunmamaktadır. Riskli yapı ilan edilerek yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında değildir. Ana Taş. Yüzölçümü : 184,43 m², KDV Oranı: %20 ,Hissesi : 1/2

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.