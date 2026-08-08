Eski telefonlar koleksiyon piyasasında servete dönüştü

Kutusu hiç açılmamış 2007 üretimi ilk nesil bir iPhone’un müzayedede 190 bin doların üzerinde, yaklaşık 9 milyon 45 bin liraya satılması koleksiyon piyasasını yeniden gündeme taşıdı.

Bir zamanlar günlük hayatta sıkça kullanılan ilk nesil dijital cihazlar ve nostaljik teknolojik ürünler, bugün koleksiyoncular tarafından yüksek değer biçilen parçalar arasında yer alıyor. Uzmanlar, ambalajı açılmamış ve kusursuz durumda saklanmış ürünlerin önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek finansal değerlere ulaşabileceğini belirtiyor.

İlk nesil iPhone satışında rekor fiyat

2007’de satışa çıkan ilk nesil Apple iPhone, açık artırmalarda yüksek fiyatlara ulaşmayı sürdürüyor. LCG Auctions’ta düzenlenen müzayedede, 8 GB’lık modele göre daha sınırlı sayıda üretilen 4 GB’lık versiyon 190 bin 372,80 dolara, yaklaşık 9 milyon 45 bin liraya alıcı buldu. Bu satıştan önce ise ambalajı açılmamış 8 GB'lık bir model 63 bin 356,40 dolara, yaklaşık 3 milyon 50 bin liraya alıcı bulmuştu.

Koleksiyoncular en çok açılmamış kutuları arıyor

Yatırım uzmanı Adam Koprucki, özellikle kullanılmamış ve orijinal ambalajı açılmamış ürünlere koleksiyon piyasasında yoğun ilgi olduğunu belirtti. Koprucki, fabrika çıkışlı paketini koruyan bazı modellerin 50 bin doların, yani yaklaşık 2 milyon 375 bin liranın üzerinde değere ulaşabildiğini söyledi. Öte yandan kutusu açılmış ancak iyi durumda korunmuş cihazların da koleksiyoncular tarafından ilgi gördüğünü aktardı.

Uzmanlardan eski eşyalar için kritik uyarı

Eski teknolojik ürünlerini satmayı planlayan kişilere de önemli uyarılarda bulunan Adam Koprucki, internet üzerinden satış yapılmadan önce ürünlerin mutlaka profesyonel ekspertiz sürecinden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Uzman isim, doğru değerleme yapılmadan satışa çıkarılan ürünlerde sahiplerinin hak ettiği finansal karşılığı alamayabileceğini vurguladı.