Emekliye Çifte Destek Arttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, düşük gelirli emeklilere yönelik “Emekli Desteği Programı”nın kapsamını genişletti. Program çerçevesinde kira ve alışveriş için sağlanan ayrı ayrı 2 bin 500 TL’lik destekler 4 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece her iki yardımdan yararlanan emeklilere aylık toplam 8 bin TL destek verilecek.

Başkan Tugay: Amaç Temel İhtiyaçları Karşılamak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerek, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için destek tutarlarının artırıldığını açıkladı. Program kapsamında İzmir’de ikamet eden ve gerekli şartları sağlayan emeklilere yönelik sosyal yardımların kapsamının da genişletildiği belirtildi.

Su Faturasında Ücretsiz Ve İndirimli Tarife

Programdan yararlanan emekliler, su tüketiminde de avantajlardan faydalanıyor. İlk 4 metreküp su ücretsiz Bu sınırı aşan tüketim için yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Başvurular Online Yapılacak

Emekli Desteği Programı için başvurular, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar başvurularını bizvariz.izmir.bel.tr adresinden yapabiliyor.

Sosyal Destekler Genişliyor

Yükseltilen yardım miktarlarıyla, İzmir’de daha fazla emeklinin sosyal desteklerden faydalanması amaçlanıyor.