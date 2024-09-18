Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa’ya yeni atanan Vali Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti. Ziyaret, Heykel’deki Valilik Binası’nda gerçekleşti. BGC Başkanı Kolaylı, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Bursa basını hakkında bilgi verirken, Anadolu’daki ilk matbaanın Erzurum’un ardından Bursa’da kurulduğunu ve ilk yerel gazetenin Bursa Valiliği tarafından yayımlanan Hüdavendigar olduğunu paylaştı.

Demokrasilerin gelişmesinde yerel basının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Bursa’nın köklü basın kuruluşlarına sahip olduğuna dikkat çekti.

1947 yılında kurulan Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin 550 üyesiyle sektöre ve sektörde çalışan basın mensuplarına hizmet ürettiğini ifade eden Kolaylı, BGC tarafından Bursa’ya kazandırılan Basın Kültür Sarayı’na ilişkin bilgi verdi. BGC Başkanı Kolaylı, şunları söyledi;

“1997 yılında aldığımız cemiyetimize ait olan arsayı kat karşılığı müteahhide vererek Basın Kültür Sarayı’nın yapımını sağladık. Basın Kültür Sarayı bünyesinde mülkiyeti Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne ait olan Kültür Bakanlığı onaylı Bursa Basın Tarihi Müzesi, Uğur Mumcu Etkinlik Salonu, BGC Nilüfer Sahnesi, BGC Merkezi, BGC Lokali, sergi salonları, Nilüfer Belediyesi’yle birlikte oluşturduğumuz Akkılıç Kütüphanesi ve alışveriş birimleri yer alıyor. Programınız uygun olduğunda sizi kendi binamızda ağırlamaktan mutluluk duyarız.”

Ziyarette konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız da, basının doğru ve tarafsız habercilik yaparak kent yöneticilerine bir anlamda ayna tuttuğunu ifade ederek, Zonguldak, Aydın, İzmir ve Eskişehir Valisi olarak görev yaptığı dönemlerde, basınla iş birliği içinde çalışmaya özen gösterdiğini söyledi.

Aynı iş birliği anlayışını Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde de sürdürdüğünü ifade eden Bursa Valisi Erol Ayyıldız, “Bursa’da da sizlerle iletişim halinde olacağız ve halkımızın hızlı, doğru ve tarafsız haber alması için birlikte çalışmaya özen göstereceğiz. Zor bir mesleğiniz var ve yazdıklarınız geniş kitlelere ulaşıyor. Bursa’da vatandaşımıza hizmet için çalışacağız” dedi.

Ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın yanı sıra Başkan Yardımcıları Fuat Kars, İhsan Altıkardeş ve Erdinç Aksoy, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Öge, Kenan Kibar, Burhan Kaya, Necat Kırbulut, Eyüp Turan ve Genel Sekreter Sinan Tunç katıldı.