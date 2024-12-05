Bursa'da Gemlik Belediyesi, uluslararası işbirliklerini artırmaya yönelik önemli bir adım atarak Japonya’nın Ishikawa Eyaleti’nde bulunan Nanao şehri ile kardeş şehir oluyor. Kardeşlik ilişkisi ile depremsellik, dayanıklı şehirler oluşturma, kültürel ve sosyal işbirlikleri gibi pek çok alanda olumlu sonuçlar doğurması hedefleniyor.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Gemlik’e gelen deprem uzmanı, yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve belediye meclis üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gemlik’in depremsellik durumu ve olası bir depreme karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi paylaşmıştı. Görüşmeler sırasında, deprem konusunda da benzer özellikler taşıyan Nanao şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması önerisini dile getirmişti. Söz konusu öneri doğrultusunda, Nanao Belediye Başkanı Yoshitaka Chatani ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, iki şehir arasındaki kardeşlik bağlarının kurulması yönünde fikir birliğine varıldı.

“100. YIL ONURUNA ÖNEMLİ BİR KARDEŞLİK”

Nanao Belediye Başkanı Yoshitaka Chatani, toplantıda yaptığı açıklamada, “Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılında, pek çok açıdan benzerlik gösterdiğimiz Gemlik ile kardeş şehir olmak bizim için büyük bir gurur. Deprem konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi Gemlik ile paylaşarak dirençli şehirler oluşturma konusunda destek vermek istiyoruz. Ancak bu işbirliğimiz yalnızca depremle sınırlı kalmayacak; eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında da önemli projelere birlikte imza atmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise yaptığı açıklamada, “Fiziksel yapısı, tarihi ve depremselliği ile Gemlik’e çok benzeyen Nanao şehrinin belediye başkanı ile doğum tarihlerimizin bile aynı olması güzel bir tesadüf. Bu kardeşlik, iki şehir arasında birçok alanda güçlü etkileşim sağlayacak ve her iki şehir için de faydalı sonuçlar doğuracaktır. Kardeşliğimizin her iki şehrin sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kardeş şehir olma konusu, Gemlik Belediyesi’nin Aralık ayı meclis toplantısında gündeme alınarak oy birliğiyle kabul edildi.