Edinilen bilgiye göre eşinin Cuma namazı için evden çıktığı sırada eve gelen damat adayı E.B. yaşlı kadını boğazını keserek öldürdükten sonra, evdeki altınları alarak olay yerinden kaçtığını değerlendiren İlçe emniyet müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçe genelinde çok sayıda adrese baskın yaptı.



Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen baskınlarda zanlının ilçeden çıkmaması için önlemler alınırken, zanlı E.B. saklandığı son adreste gece geç saatlerde gözaltına alındı.

İlçe emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen E.B. geniş güvenlik önlemleri altında Gemlik adliyesine sevk edildi.

Cinayetle alakalı soruşturma devam ediyor.