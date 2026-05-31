Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Haziran Pazartesi’yi 2 Haziran’a bağlayan gece benzin ve motorin fiyatlarında aşağı yönlü güncelleme yapılması öngörülüyor.

Beklenen düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL indirim planlanıyor. İndirimin Eşel Mobil Sistemi kapsamında değerlendirileceği belirtilirken, tutarın tamamının pompaya yansımayabileceği ifade ediliyor. Buna göre indirimin yaklaşık yüzde 25’lik kısmının akaryakıt fiyatlarına yansıması, kalan bölümünün ise vergi kalemleriyle dengelenmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi, rafineri maliyetlerinde de düşüşe neden oldu. Brent petrol haftayı 91,12 dolar, Batı Teksas türü ham petrol ise 87,36 dolar seviyesinde tamamladı.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün ardından akaryakıtta indirim beklentisi güçlenirken, yeni fiyatların gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.