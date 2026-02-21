Olay, Fatih Mahallesi 4. Murat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre eşiyle sorunlar yaşayan şahıs, kendini eve kilitledikten sonra balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir atlama ihtimaline karşı balkonun altına hava yatağı açarak önlem aldı.

Elinde bıçak bulunan şahsı ikna etmek için polis ekipleri uzun süre çaba harcadı. Olayı duyan çok sayıda vatandaş sokağa dökülerek çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Polis ekiplerinin yoğun çabası sonucu şahıs ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.