Olay, Mesudiye Mahallesi’nde bulunan Mesudiye Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alt geçitte bulunan su hattı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından kısa sürede alt geçidin içi suyla doldu.

Su seviyesinin yükselmesi üzerine olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alt geçidi araç trafiğine kapattı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye BUSKİ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin patlayan hattı onarmak ve alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.