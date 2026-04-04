Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan bir tekstil fabrikasında baca yangını meydana geldi. Dumanı fark eden fabrika çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına ilk müdahaleyi yapan 4 işçi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçiler, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.