

Olay Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesinde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu satıcısı şahıs aracıyla gelerek, sokakta uyuşturucu alacak olan şahıstan parayı aldı. Tacir, parayı aldıktan sonra uyuşturucuyu vermeden hızla kaçtı. Telefonunu satıp elde ettiği parayı tacire veren şahıs, sokaktan geçen bir vatandaşın telefonuyla 112’yi arayıp polisten yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

