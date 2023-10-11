Bursa'da İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından şap hastalığı tedbirleri gereği geçici bir süre kapalı kalacak.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Hayvan Pazarının belirli bir süre kapalı kalacağını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarımız 11.10.2023 tarihi itibariyle tedbiren kapatılmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü’nün bölgede bazı hayvanlarda şap hastalığı görmesi nedeniyle, pazarda toplanan hayvanlardan hastalığın birbirine bulaşmaması adına tedbir amaçlı pazarın kapalı tutulması önerisinde bulunuldu. Bu öneri üzerine pazarın geçici bir süre kapalı kalması uygun görülmüştür. Yine İlçe Tarım Müdürlüğünün kontrolünde yapılacak durum değerlendirmesi ile pazarın açılış tarihi belli olacaktır.” ifadelerine yer verildi.