Kaza saat 15.00 sıralarında Hamidiye mahallesi Ocakbaşı sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan sürücü M. T.(35) yönetimindeki 16 BFY 401 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü T. A.(24) yönetimindeki 16 ATZ 973 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
GÖZYAŞI DÖKTÜ
Ambulansla hastaneye getirilen yaralıyı gören nişanlısı gözyaşı döktü.
Muhabir: MURAT AVCI