O anlar kameraya yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.



Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı bir apartmanın üst katında bulunan dairenin mutfak kısmında çıkan alevler kısa sürede büyüyünce çevredekiler hemen 112 Ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince apartman yangını, çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.