Olay, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle kaldırımda ilerleyen kadın sürücü, bir anda dengesini kaybedince bir işletmenin tabelasına çarpıp yere savruldu. Çevredekiler kaza yapan kadının yardımına koştu.

‘Tekel bayisinde alışveriş molası' verdi

O ise hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp, kaza yaptığı motoru bıraktı. Daha sonra yanında bulunan büfeye girip alışveriş molası verdi. Bir süre içerde dolanan kadın, dışarı çıktıktan sonra kendisine yardımcı olan kadınların yanına gidip kavgaya tutuştu. Saçından tuttuğu kadını bırakmayan şüpheliyi, çevredekiler güçlükle ayırdı.

O anlara anlam vermeyen bölgedeki esnaflar ise genç kadını olay yerinden güçlükle uzaklaştırdı.

İşletmede çalışan bir vatandaş ise olayı şöyle anlattı: "Hastaneden dükkana geldim. Bu esnada bir kadının motorla dengesini kaybedip kaza yaptığını görünce hemen yardıma koştuk. Biz motosikleti kaldırmaya çalışırken, o hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yapmaya gitti. Daha sonra burada oturan bir müşterinin gözlüğünü almaya çalıştı. Kadını darp etmeye çalıştı"

İlginç anlar kameraya anbean yansırken, görüntüler üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA