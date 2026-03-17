Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet İnanç (54), evinde bulunan bir şişedeki asidi yanlışlıkla su sanarak içti. Bir süre sonra fenalaşan şahıs için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen İnanç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA