Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kente kazandırdığı 14’üncü kütüphane olan İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi ile Genç Kafe’nin ikinci şubesini düzenlenen törenle hizmete açtı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, toplumun her kesimine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hedefiyle ilçenin farklı noktalarına kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor.



Kente kazandırılan son kütüphane olan İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi ile Genç Kafe’nin ikinci şubesi, düzenlenen törenle Osmangazililerin hizmetine sunuldu.

Köy enstitülerinin mimarı ve dönemin İlköğretim Genel Müdürü olan İsmail Hakkı Tonguç’un ismini taşıyan kütüphane, tüm okuyuculara hitap eden 9 bin kitap kapasitesine sahip. Mimarisi ve fonksiyonelliği ile dikkat çeken kütüphane, oturma ve ders çalışma alanları, genç bölümleri, dinlenme alanları ve bireysel çalışma alanları ile kitap okumanın yanı sıra öğrenciler için ders çalışmayı ve ödev yapmayı da oldukça keyifli bir hale dönüştürecek.

Bursa Osmangazi Belediyesi’nin İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’ndeki kitap çeşitliliğini arttırmak için başlattığı kitap bağışı kampanyası devam ediyor. ‘Kitaplarınız Umutlara Ortak Olsun’ adı altında gerçekleştirilen kitap bağışı kampanyasına katılmak isteyenler, kütüphanelerin kapalı olduğu Pazar ve Pazartesi günleri hariç diğer günlerde saat 09.00 ile 16.00 arasında Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, Emek Kütüphanesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Kütüphanesi, Demirtaş Kültür Merkezi Kütüphanesi, Hüdavendigar Kütüphanesi ve İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’ne kitaplarını teslim edebilirler.

GENÇ KAFE’NİN İKİNCİ ŞUBESİ SOĞANLI MİLLET BAHÇESİ’NDE

Osmangazi Belediyesi, ilkini Osmangazi Meydanı’nda açtığı ve kısa süre içerisinde tüm kahve tutkunlarının vazgeçemediği adres haline dönüşen Genç Kafe’nin sayısını da arttırıyor. Konuklara, kaliteli ve uygun fiyatlı kahvelerin yanı sıra lezzetli atıştırmalıklar da sunan Genç Kafe’nin ikinci şubesi, Soğanlı Millet Bahçesi’nde misafirlerini bekliyor. İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi ile aynı bina içerisinde yer alan Genç Kafe, kaliteli ve ekonomik hizmeti Osmangazililere sunacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve başlamalarının ardından geçen 7,5 ay gibi kısa bir sürede, 22’inci açılış ve temel atma programını gerçekleştirdiklerini belirterek, “İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’nde önce, Osmangazi Meydanı’nda bulunan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ile Genç Kafe’nin açılışını yapmıştık. Bu açılışın ardından yaklaşık 5 ay geçti. Bu süreçte şunu gözlemledik; Gençlerimiz oraya gelerek sosyalleşiyor, öğrencilerimiz ders çalışıyor, vatandaşlarımız ise kitapları okuyarak kendi fikir ve kültür dünyalarını zenginleştiriyor. Bunu yaparken de uygun fiyata aldıkları kaliteli kahvelerini yudumlayabiliyorlar. Hemen yan tarafta yer alan Halk Lokantası’nda ise 80 liraya 4 çeşit yemek yiyebiliyorlar. Hatta paraları yoksa dahi askıda yemek ile ücretsiz olarak karınlarını doyurabiliyorlar. Aynı uygulamayı burada da hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızdan aynı talebi göreceğimizi de düşünüyorum” diye konuştu.

Günümüz şartlarındaki hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun, gençlerin sosyalleşmesini çok zor hale getirdiğini ifade eden Başkan Aydın, “Gençlerimizin hayatlarına katkı sunmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için bu tesisimizi hizmete açıyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. 3-4 tane daha kreşin temelini atacağız. Türkan Saylan Kız Öğrenci Yurdu ile birlikte Dernekler Yerleşkesi’nin de temelini atacağız. İlçemize yeni Aile Sağlık Merkezleri, kreşler ve Genç Kafe’ler kazandırmak adına çalışmalarımız olacak. Halkın bize verdiği yetkiyi, halkımızın refahını, huzurunu ve mutluluğunu arttırmak için kullanmaya devam edeceğiz. Bu tesisin yapılmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Osmangazi’mize ve Bursa’mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında kurdele kesimi ile birlikte İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi ile Genç Kafe, hizmete açıldı.

Başkan Aydın ve protokol üyeleri, açılışından ardından tesisin içerisine girerek incelemelerde bulundu. Kütüphaneyi gezen Başkan Aydın’a konuklar arasında yer alan Yazar Nilüfer Açıkalın, kitabını imzalayarak hediye etti. Başkan Aydın, daha sonra Genç Kafe’de kahve makinesinin başına geçerek, elleriyle hazırladığı kahveleri davetlilere ikram etti.