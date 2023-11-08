İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri asayiş operasyonunda Sakarya yolundan ilçeye giriş yapan bir ticari takside S.U., E.B. ve E.Ç. isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı. Üst aramalarında 100 gram esrar, 75 gram metamfetamin, 10 gram afyon sakızı ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı bulundu.

S.U., 9 farklı suçtan arama kaydı bulunan bir şahıs olup gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, Derbent yolundaki bir barakada yapılan aramada 300 gram esrar ve 0,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda da 4 kişi daha gözaltına alındı ve S.E. adlı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.