Bursa'da polis ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere göz açtırmadı. Kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çalıntı araç kullanan bir kişi, alkollü sürüş yapan bir başkası ve ehliyetsiz bir sürücü polis tarafından tek tek yakalandı. Trafik ekipleri, trafikte tehlike yaratan sürücüleri tespit ederek toplamda 238 bin lira ceza uyguladı ve birçok aracı trafikten men etti.

Bursa polisi, Osmangazi ilçesinde farklı bölgelerde düzenledikleri uygulamalarla trafikte sorumsuzca davranan sürücülere karşı sıkı denetimler gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sırasında, aranan bir aracın hırsızlıkla ilişkilendirilmesi üzerine şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve operasyonlar gece boyunca devam etti. Trafik kontrollerinde bazı sürücülerin alkollü olduğu ve bazılarının ehliyetsiz olduğu belirlendi. Bu sürücülere polis ekipleri tarafından toplamda 238 bin lira ceza kesilirken, araçları da trafikten men edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, bu tür uygulamaların vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini açıkladı.