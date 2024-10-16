Gebe okulunda, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlere yönelik kapsamlı eğitimler veriliyor.

Eğitimler, anne adaylarının doğum sürecine dair bilgi edinmelerini, normal doğum korkusunu aşmalarını ve doğum ağrısıyla başa çıkmalarını sağlamayı amaçlıyor. Hastanede görevli kadın doğum uzmanı, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacılardan oluşan bir ekip, katılımcılara destek sunuyor. Eğitime anne adaylarının yanı sıra eşleri, anneleri ve kayınvalideleri de davet edilerek, süreç hakkında bilinçli bir anlayış kazanmaları sağlanıyor.

Eğitimlerin İçeriği ve Önemi

Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Öğe, eğitimlerin gebelerde anksiyeteyi azalttığını ve normal doğum isteğinin arttığını belirtti. Eğitimler, gebeliğin ilk haftalarından itibaren başlayarak duygusal ve fiziksel hazırlık süreçlerini kapsıyor. Dr. Öğe, “Gebe okulumuzda, doğum ağrılarıyla baş etme teknikleri, egzersiz programları ve yoga gibi yöntemleri öğretiyoruz,” dedi.

Ebe Kübra Çavuş’un Vurguları

Gebe okulunda görevli Ebe Kübra Çavuş, eğitimlerin sadece anne adaylarına değil, destek olabilecek yakınlarına da verildiğini vurgulayarak, “Amacımız, gebelik ve sonrası süreçte etkin bir çevre hazırlayarak, en iyi deneyimi sunmak,” dedi.

Anne Adaylarından Gelen Geri Bildirimler

Eğitimlerden faydalanan anne adayları, deneyimlerini paylaşarak sürecin kendilerine nasıl destek sağladığını ifade ettiler. Selcan Tokgöz, eğitimlerin kendisine büyük bir güven kazandırdığını ve öğrendiklerini doğumda uygulamaya çalıştığını söyledi. Eşiyle birlikte eğitim alan Veli Tokgöz ise, çocuklarıyla daha sıkı bir bağ kurduklarını dile getirdi.

Anne adayı Zeynep Güngör de, egzersiz ve beslenme eğitimlerinin kendisine çok faydalı olduğunu belirterek, normal doğum yapma kararı aldığını ifade etti.

Bursa Şehir Hastanesi’ndeki gebelik okulu, anne adaylarına destek olmayı ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmelerini hedefliyor. Bu eğitimlerin, tüm ülke genelinde yaygınlaşması umuluyor.