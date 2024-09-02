Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 26 Ağustos - 01 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 7.284 araç ve sürücüye idari para cezası kesildi. Denetimlerde elektronik, sabit ve seyir halinde yapılan kontroller sonucu çeşitli kural ihlalleri tespit edildi.

Denetimler sonucunda 881 araç ve sürücüsüne hız ihlali nedeniyle ceza verilirken, 98 sürücü alkollü araç kullandığı için cezalandırıldı. Ayrıca, 1.272 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamak, 487 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Kırmızı ışık ihlali ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanımayan 196 araç ve sürücüye de ceza kesildi. Sürücü belgesi bulunmayan ya da belgesiz araç kullanan 429 kişi de denetimlere takıldı. Drift yapmak, araçlarda modifiye ve abartılı egzoz kullanmak gibi nedenlerle 89 sürücüye ceza yazıldı.

Ayrıca, seyir halindeyken cep telefonu kullanan 451 sürücü ve yasak yerlere park eden 1.213 araç ve sürücü de cezalandırıldı. Dur işaretlerine ve yer işaretlerine uymayan 355 sürücüye de idari para cezası kesildi.

Son olarak, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine aykırı davranan 1.813 araç ve sürücü de denetimlerden nasibini aldı. Tüm bu ihlaller sonucunda toplamda 7.284 araç ve sürücüye idari para cezası uygulanmış oldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.