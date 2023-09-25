Bursa Valiliği'nden Bursa'ya uyarı yapıldı. 25 Eylül (Bugün) akşam saatlerinden itibaren Marmara denizinde kuzey ve kuzey doğu yönlerinden fırtına (6 ila 8 kuvvetinde; 50-75 km/saat) beklenmektedir.

Açıklama şu şekilde; 25.09.2023 (Bugün) akşam saatlerinden itibaren Marmara denizinde kuzey ve kuzey doğu yönlerinden fırtına (6 ila 8 kuvvetinde; 50-75 km/saat) beklenmektedir.
Meydana gelebilecek; kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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