Bursa Valiliği'nden Bursa'ya uyarı yapıldı. 25 Eylül (Bugün) akşam saatlerinden itibaren Marmara denizinde kuzey ve kuzey doğu yönlerinden fırtına (6 ila 8 kuvvetinde; 50-75 km/saat) beklenmektedir.

Açıklama şu şekilde; 25.09.2023 (Bugün) akşam saatlerinden itibaren Marmara denizinde kuzey ve kuzey doğu yönlerinden fırtına (6 ila 8 kuvvetinde; 50-75 km/saat) beklenmektedir.

Meydana gelebilecek; kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.