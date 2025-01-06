Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bugün (6 Ocak 2025 Pazartesi) 09:00-18:00 saatleri arasında belirli aralıklarla su kesintisi yaşanacağı bildirildi. BUSKİ'nin açıklaması şu şeikilde;
"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz lçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda, Yıldırım ilçesi, Değirmenönü Mahallesi, Şehitler Caddesi ve ivarında 06.01.2025 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Saygıdeğer Bursalılara önemle duyurulur. "
Kaynak: HABER MERKEZİ