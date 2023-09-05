Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde Yunuseli Mahallesi'nde bir kurye, trafikte anlaşmazlık yaşadığı bir sürücüyle karşı karşıya geldi. İki taraf arasında başlayan sözlü tartışma, hızla fiziksel şiddete dönüştü. Motosikletini park eden kurye, kendisini darp etmeye kalkışan saldırgana karşı sıradışı bir tepki verdi. Ellerini arkada bağlayarak darp eden kişiye karşılık vermedi. Ancak saldırgan, kuryenin bu sakin tavrına rağmen saldırmaya devam etti. Bu olayın şaşırtıcı anları ise bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.