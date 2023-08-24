Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin etkisiyle Bursa ilinde 4 ilçe kaymakamının ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişirken, aynı zamanda 5 ilçe kaymakamlığına yeni atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yer aldı. Türkiye genelinde toplamda 491 mülki idare amirinin görev yeri değişikliği yapıldı.

Bursa özelinde yapılan atamaları belirten kararnameye göre, Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Ankara Yenimahalle Kaymakamlığı'na atanırken; Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İstanbul Esenler Kaymakamlığı'na getirildi. Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse'nin yeni görev yeri Antalya Konyaaltı Kaymakamlığı olarak belirlenirken; Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Kahramanmaraş Afşin Kaymakamlığı'na atanmış oldu.

Bursa Vali Yardımcıları da bu atamalardan etkilendi. Mustafa Gündoğan, Konya'ya; Mustafa Özsoy ise Çanakkale'ye Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ayrıca, daha önce Valiler Kararnamesi ile Sinop Valiliği'ne atanmış olan Nilüfer Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan'ın yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen getirildi. Ankara Yenimahalle'ye atanan Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun pozisyonunu ise Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim devraldı. Bursa'da boşalan üç ilçe kaymakamlığına ise Vali Yardımcıları atandı.

Bu çerçevede, Orhangazi'ye Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu; Orhaneli'ne Kars Vali Yardımcısı Muhammed Furkan Tuna ve Yenişehir'e ise Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney atanmış oldu. Bu atamalar, yerel yönetimlerin ve kamu hizmetlerinin yeniden düzenlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.