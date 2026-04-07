Türk Telekom, Türkiye'de yeni dönemde 5G'ye uyumlu ürün ve hizmet portföyünü genişletmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, yeni nesil taşınabilir internet çözümü TurboBox ile Türk Telekom müşterileri ister evde ister iş yerinde, prize bağlanabilen her yerde, herhangi bir altyapı hazırlığına ihtiyaç duymadan 5G hızında mobil internet deneyimi yaşıyor. Bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı kota ve limitsiz internet paketi seçenekleri sunulurken, kurumsal müşteriler, işletmelerinin gereksinimlerine uygun geliştirilen farklı paketler sayesinde TurboBox modem ile operatörün 5G hızından faydalanabiliyor.

TurboBox ile herkes için 5G

Açıklamaya göre operatör, 5G teknolojisinin sağladığı yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarına uyumlu olarak geliştirilen yeni ürünü TurboBox ile 5G hızında interneti müşterilerinin hizmetine sunuyor. Sadece evlerle sınırlı kalmayan, herhangi bir altyapı hazırlığına gerek duymadan tek bir prizle çalışabilen ürün; 250 GB, 500 GB ve limitsiz seçenekleriyle aynı anda 64 cihaza kadar internet sağlayabiliyor. Operatörün 5G destekli taşınabilir yeni nesil modemi, kurumsal iş yerleri için de bir alternatif oluyor. Ofisler, dükkanlar, şantiyeler ve daha birçok farklı ölçekteki işletmeler için de kullanılabilen ürün, herhangi bir altyapı hazırlığına ve kuruluma ihtiyaç duymadan 5G hızında internet erişimi sağlıyor. TurboBox Kurumsal'ın tak-çalıştır kolaylığı sayesinde işletmeler pratik, hızlı ve düşük gecikmeli iş interneti deneyimini yaşayabiliyor.

