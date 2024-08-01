Bursa'da, 7 ilçede minibüs ücret tarifelerinde değişiklik yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda, yeni tarifeler 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bazı güzergahlarda minibüs ücretlerinde artışa gidildi. Tarife değişikliği, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve işletme maliyetlerindeki yükselme nedeniyle zorunlu hale getirildi.

Yeni tarife ile birlikte, ilçeler arasındaki mesafeye göre farklı ücretlendirme uygulanacak. Bu kapsamda, kısa mesafeler için ücretler az da olsa artırılırken, uzun mesafelerde daha belirgin bir artış söz konusu oldu.

