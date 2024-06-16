Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerini kesince hastanelerin yolunu tuttu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar gerek ambulans ile gerekse özel araçları ile hastanelere geldi. Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bazı vatandaşların kendileri kurbanını keserken bazı vatandaşlar ise arkadaşlarının acemilikleri yüzünden yaralandıklarını söyledi.

Bileğinden damarı kesilen bir vatandaş ise durumunun kritik olması nedeniyle ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi’ne sevk edildi.

Kendini yaralayan acemi kasap ise, "Hayvanın gazabına uğradık. Yaramız iyi durumda, şükür bir şey yok. Daha önce kesim yapmıştım, nazara geldik" dedi.

Kaynak: İHA