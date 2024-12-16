Kamyonetin sert darbesiyle savrulan otomobil, evin duvarına çarparak takla atmaktan kurtuldu. Kazanın sorumlusunun kim olduğu ise güvenlik kamerası görüntülerine rağmen netleşemedi.

Olay, mahalle sakinlerini şaşkına çeviren bir kazayla gündeme geldi. Sokak arasında hızla ilerleyen otomobil, başka bir sokaktan gelen kamyonetle kesişim noktasında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil, evin duvarına çarparak daha büyük bir kazayı önledi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kamyonette bulunanlar şoku çabuk atlatırken, otomobildeki yolcuların araçtan çıkmaları uzun zaman aldı.

Yaşanan kazada, kimin suçlu olduğu ise görüntülerden bile çözülemedi. Yaşanan kazada, can kaybı yaşanmazken, otomobil ve kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Sokak arasında hızla giden otomobil ve kamyonetin bir bisikletliye, yayaya veya daha farklı bir kazaya sebebiyet verme ihtimali akla gelince, maddi hasarla atlatılması herkese derin bir oh çektirdi.