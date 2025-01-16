Firar eden ayı, en son Boğazköy Mahallesi'nde görüldü. Durumun ardından barınak çalışanları, Orman Bakanlığı Milli Park ekipleri, veteriner hekimler ve jandarma timleri harekete geçti. Sosyal medya aracılığıyla mahalle sakinlerine dikkatli olmaları ve ayı görüldüğünde Karacabey Jandarma Komutanlığı'na hemen bildirmeleri çağrısı yapıldı. Ayrıca civar köylerdeki camilerden yapılan anonslarla, firar eden ayıya karşı dikkatli olunması istendi. Ayı, Boğazköy’deki çöpler ve ev bahçelerinde yiyecek ararken güvenlik kameralarına yakalandı.



Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996 yılında kurulan ve 67'si yetişkin 7'si yavru 74 ayı bulunan Ovakorusu Ayı Barınağında sabah saatlerinde şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen ağaç ayıların dışarısı ile bağını kesen üzerlerinden elektrikli tellerin geçtiği demir çite zarar verip eğilmesine sebep oldu. 302 dekarlık barınakta bulunan ayılardan biri dün gece eğilen çitin üzerinden atlayarak kaçmayı başardı.

Karacabey'e bağlı Boğazköy Mahallesinde bir vatandaşın görüp haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili görevlendirilen 1 veteriner hekim ile 2 personel ayının peşine düşüp görüldüğü noktaya yakın yerlerde ayıyı aramaya başladı. Öte yandan zarar gören demir çit ve elektrikli teller diğer ayıların da kaçmaması için onarılmaya başlandı.

Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren whatsapp grupları, bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da ayının kaçtığı ve en son Boğazköy Mahallesinde görüldüğü bilgisi verilip görenlerin zaman geçirmeden Karacabey Jandarma Komutanlığı'na 0224 676 11 15 numaralı telefondan ulaşıp bilgi vermeleri istendi. Olayla ilgili Bursa Valiliği tarafından da açıklama yapılması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı rehabilitasyon merkezindeki ayılar sağlık kontrolleri başta olmak üzere bakım ve beslenme konusunda 7/24 gözetim altında tutuluyordu. Her birinin ayrı ismi olan ayıların birbirinden farklı hikayeleri de kendileri gibi dikkat çekiyordu. Türkiye'nin dört bir köşesinden getirilen bakıma muhtaç ayılar için barınakta 4 hayvan bakıcı personel, biri sürekli bulunan 2 veteriner hekim ve diğer 5 yardımcı personel 1 inşaat teknisyeni ile 1 elektrik mühendisi 7/24 barınakta görev yapıyor. Ova Korusu Ayı Barınağı'ndaki ayılar, mevsim ve yaşlarına göre özel programlarla besleniyor.

Bölgede ayı ile karşılaştığını belirten Boğazköy Mahalle Muhtarı Şenol Kuş, "Köy girişinde sabah saatlerinde ayıyı gördüm. Önümüzden geçti. Bizi görünce koşarak uzaklaştı. Bütün köy ve çevredeki vatandaşları duyarlı olup jandarma ve orman ekiplerine haber vermesini istiyorum. Bizim köyde ve civar köylerde camilerden anons yapıldı" dedi.

Güvenlik kamerasınca görüntülendi

Firardaki ayı sabah saatlerinde yakındaki Boğazköy'de evlerin bahçelerinde ve çöp kutularında yiyecek ararken görüntülendi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler ayının uzaklaştığı bölgede araştırma yapıyor. Öte yandan civar köylerdeki camilerden anonslar yapılırken, orman ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA