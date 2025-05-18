Komutanlığın sorumluluk alanında yapılan denetimlerde, Otoyol Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 34 XX XXXX plakalı otomobil durduruldu. Araçta yapılan incelemede, sürücü M.A.G. yönetimindeki otomobile takılı halde bir adet adat çakar ve bir adet kumanda tespit edildi.

Yasadışı ekipmanlar, M.A.G. tarafından sökülerek jandarma ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2. maddesi uyarınca hem araç sahibine hem de sürücüye 138.172 TL’lik idari para cezası uygulandı. Ayrıca M.A.G.'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Araç ise 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.