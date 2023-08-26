Bursa'nın Şirinevler Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında yaşanan acı bir olay, genç bir işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 22 yaşındaki Alaattin Medet, çatıda çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Olayı gören çevre sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan genç işçiyi derhal Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak tüm çabalara rağmen, yapılan ameliyat ve doktor müdahaleleri işçinin hayatını kurtaramadı.

Merhum Alaattin Medet'in düşme sonucu yaşamını yitirdiği üzücü olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.