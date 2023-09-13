Bursa'da meydana gelen soğuk hava deposundaki yangın, hızlı bir müdahalenin ardından bir saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangın, Osmangazi ilçesinin Çukurcaköy Mahallesi'nde saat 01.30 sularında patlak verdi. Soğuk hava deposunun açık bölümünde bulunan plastik sepetlerin bulunduğu alanda başlayan yangın, kısa sürede büyümeye başladı. Yangını fark eden çalışanlar, hemen durumu yetkililere bildirdi ve bu bildirim üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı, ancak plastik sepetler ve paletler kullanılamaz hale geldi.