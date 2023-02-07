Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından bölgeye su, erzak ve mobil mutfak yollayan, arama kurtarma çalışmaları için itfaiyeyi seferber eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, enkaz kaldırma çalışmaları için de 15 iş makinesi ile 50 personeli Gaziantep’e gönderdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’te koordinasyonla görevlendirilmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde başlatılan yardım seferberliği devam ediyor. Depremin hemen ardından 5 araç ve 22 itfaiye personelini arama kurtarma çalışmaları için Malatya’ya yollayan Büyükşehir Belediyesi, 5 tır su, 1 tır gıda ve BURFAŞ bünyesindeki mobil mutfağı 45 personelle Gaziantep’e göndermişti.

İş makineleri sahada

Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılacak araç ve ekipman yetersizliği nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 1 beko loder, 2 lastikli ekskavatör, 5 paletli ekskavatör, 1 loder, 1 dozer ve 5 kamyondan oluşan 15 araç, 50 personelle dün akşam saatlerinde Gaziantep’e gönderildi. Bölgeye ulaşıp enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmaya başlanan iş makineleri ile personel, 24 saat esasına göre çift vardiya hizmet verecek ve deprem yaraları tamamen sarılana kadar bölgede kalacak.

Gönüllüler de bölgede

Öte yandan, gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de bağlı şirketlerde çalışan personelden oluşan ‘enkazda ve lojistik hizmetlerde görev alabilecek, çadır kurma konusunda da deneyimli’ gönüllülerden oluşan bir ekip de depremin yaralarını sarmak için Malatya’ya gitti. Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla dün akşam saatlerinde yolan çıkan 150 kişilik gönüllü ordusu, bölgede yaralar sarılana kadar görev yapmaya devam edecek.