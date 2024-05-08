Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 11 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde parçalı bulutlu havayla beraber en yüksek sıcaklık 26 derece olacak.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 6 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 27 dereceye kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ