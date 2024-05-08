Güvenlik birimlerimiz, terörle mücadelede kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Son operasyonlarımızda, terörün köklerini kurutmak için Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen teröristler etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi denildi.

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"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"