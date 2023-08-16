Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Şahinyurdu köyünde acı bir olay yaşandı. Orman işçisi Ömer Derviş (59), traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Şahinyurdu köyünde meydana geldi. Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, Ömer Derviş orman işçiliği yaparken tomruk taşıdığı traktörünün devrilmesiyle altında kaldı. Maalesef, yaşanan bu kaza sonucunda Ömer Derviş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler hemen yardım çağrısında bulundu ve olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma gönderildi.

Ancak traktörün altında kalan Ömer Derviş'in hayatını kurtarmak mümkün olmadı.