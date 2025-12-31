

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesinde meydana geldi. Ekmek indirdikten sonra sokak arasında ilerleyen kamyonet sürücüsü, arka kapıyı açık unuttu. Açık kalan kasanın kapağı, karşıdan genç kızı yere serdi. Sersemleyip yere düşen kızın yardımına vatandaşlar koşarken, kamyonet sürücüsü de hemen durdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA