Sibel Kahraman, eski erkek arkadaşı İ.Ş.'nin sürekli rahatsız etmesi ve fiziksel saldırıya maruz kalmasıyla ilgili şikayette bulundu. Şiddetin ardından polis ekipleri, şüpheliyi Mudanya ilçesinde bir evde yakaladı.

Sibel Kahraman, 2013 yılında erkek arkadaşı İ.Ş. ile tanıştı. Uzun süre sevgili olarak devam eden ilişkileri, geçen yıl Kahraman'ın İ.Ş. ile görüşmeme kararı almasıyla sona erdi. Ancak bu kararın ardından İ.Ş., Kahraman'ın evine ve işyerine giderek onu rahatsız etmeye başladı.

Sibel Kahraman, son olarak bir arkadaşı ile eğlence merkezine gittiği bir gece, 11 Eylül saat 04.00 civarında İ.Ş.'nin saldırısına uğradı. Kahraman, darp sonucu yüzünde morluklar ve burnunda kırıklarla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu aldıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sibel Kahraman, yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi: "Kız arkadaşlarımla birlikteydik. Dışarıda, tesadüfen denk geldiğimiz yerlerde, 'Neden buraya geliyorsun' diyordu. Kız arkadaşlarımı da yanımda oldukları için tehdit ediyordu. Çıkışta 9 defa yüzüme kafa attı. Dayak olayından sonra hemen kardeşimi aradım ve şikayette bulunduk. Hastaneye geldik, raporları aldık ve polise gidip, savcılığa şikayette bulunduk." Kahraman, İ.Ş.'den sürekli ölüm tehditleri aldığını da ifade etti: "Bana sürekli 'Kimseyle gezmeyeceksin, kimseyle olmayacaksın, seni öldürürüm, gittiğim yerlere gelme' diyordu."

Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sibel Kahraman'ı darp edip tehdit mesajları atan İ.Ş.'nin Mudanya ilçesindeki bir evde bulunduğu bilgisini aldı. Belirlenen adrese giden ekipler, İ.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli İ.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.