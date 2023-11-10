Bursa'nın Gemlik ilçesi Şahinyurdu Köyü'nde meydana gelen yangında bir ev ile samanlık, alevlerin etkisiyle küle döndü. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, köydeki bir evde çıkan yangının sebebinin elektrik kontağı olduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak yangını kontrol altına almaya çalıştı. Ancak, alevlerin şiddeti nedeniyle ev ve samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili olarak jandarma ekipleri de soruşturma başlattı.