

Olay, saat 01.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi Yetişkin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 16 TU 470 plakalı hafif ticari araç ile T.Y. yönetimindeki 16 AKD 311 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve yanında oturan yolcu araç içerisinde sıkıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.