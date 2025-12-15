Gram altın alışta 5.939,80 TL, satışta ise 6.015,63 TL seviyesinden işlem görürken, yüzde 0,91 oranında değer kazandı. 22 ayar altın alışta 5.429,73 TL, satışta 5.677,07 TL oldu. 14 ayar altın ise 3.282,60 TL alış, 4.398,00 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 9.562 TL alış, 9.798 TL satış fiyatından satılırken, eski çeyrek altın 9.630 TL’den alıcı buldu. Yarım altın 19.119 TL alış, 19.590 TL satış seviyesine yükseldi. Tam altın ise 38.440 TL alış ve 39.000 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.