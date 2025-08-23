Edinilen bilgiye göre, 34 plakalı araçla yabancı uyruklu şahısların ücret karşılığında taşınacağı yönünde bilgi alan ekipler, 22 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da İstanbul Otobanı Bursa gişelerinde aracı durdurdu. Araçta sürücü H.M. ile birlikte toplam 5 yabancı uyruklu şahıs bulundu.

Yapılan incelemede şahıslardan birinin kimliksiz ve yasal kalış hakkının olmadığı, diğer 4 kişinin ise farklı illere kayıtlı geçici koruma kimlik belgesine sahip olduğu belirlendi. Şahıslar ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yabancı uyruklu şahısların, İzmir’den İstanbul’a gitmek için sürücü H.M.’ye toplam 8 bin lira ödeyeceklerini beyan ettikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan araç sahibi ve sürücü H.M., hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA