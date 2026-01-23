Medicana International Samsun Hastanesi doktorlarından Çocuk Cerrahı Uzmanı Dr. Ahmet Levent Üstün, bebeklerde en çok yapılan ameliyat sebebi olan kasık fıtıkları hakkında bilgilendirmede bulundu. İlaç tedavisi ile geçmeyen fıtıkların tek tedavisinin cerrahi operasyon olduğunun altını çizen Üstün, tedavi edilmeyen bebek ve çocuklarda olumsuz sağlık sorunları yaşanabileceğini ifade etti.

Her 100 bebekten 1 ila 5’i arasında bir kısımda kasık fıtığı görüldüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Ahmet Levent Üstün, "Bebeklik çağındaki kasık fıtıklarının tamamı doğumsaldır. Özellikle prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde daha sıktır. Doğumdan sonra ilk haftalarda ortaya çıkar. Doğumdan sonra kapanması gereken karın boşluğu ile kasık kanalı arasındaki açıklığın kapanmaması nedeniyle meydana gelir. Yüzde 70’i ilk 2 yaş içerisinde ortaya çıkmış olur. Erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla daha fazla görülmektedir. Her 100 çocuktan 1 ila 5’inde kasık fıtığı görmekteyiz. Kasık fıtıklarının yüzde 60’ı sağ tarafta, yüzde 30’u sol tarafta ve yüzde 10’u da her iki tarafta ortaya çıkmaktadır. İki tarafta ortaya çıkma durumu kız çocuklarında daha fazladır. Onun için muayeneye gelip ya da tek tarafında fıtık fark edilmiş olan kız çocuklarının mutlaka diğer tarafının da çok sıkı biçimde incelenmesi gerekir" dedi.

"Öksürme, ağlama, ıkınma kasık fıtığının nedeni değil, sadece ortaya çıkmasına sebep olan etkenlerdir"

Kasık fıtıklarının belirtilerinden bahseden Uzm. Dr. Üstün, "Tedavi olmadığı takdirde fıtığın en büyük komplikasyonu, fıtık kesesi içeriğinin kasık kanalı içerisinde sıkışmasına bağlıdır. Günlük konuşmada boğulma, tıbbi karşılığında inkarserasyon veya strangülasyon dediğimiz bu durumda, şişlik olan bölgede sertlik, ödem, kızarıklık, ağrı, morarma ve daha sonra da eşlik eden kusma gibi belirtiler olabilir. Bu acil bir durumdur. Böyle bir durum olduğu takdirde hemen hastaneye başvurmak gerekir. Kasık fıtığını daha çok aileler fark ediyor. Bize geliş sebepleri, çocuğun kasığında sağ tarafta veya sol tarafta zaman zaman ortaya çıkan bir şişlik ve daha sonra bu şişliğin kaybolduğu şeklindedir. Birçok aile, özellikle banyo yaparken ya da ağlama sırasında bir şişlik oluştuğunu ifade ediyor. Genellikle öksürme, ağlama, ıkınma durumlarında kasık fıtığında belirginleşme meydana gelir. İstirahat halinde bu şişlik kaybolmaktadır. Öksürme, ağlama, ıkınma kasık fıtığının nedeni değil, sadece ortaya çıkmasına sebep olan etkenlerdir. Kasık fıtığında hayat boyu hiçbir sıkıntı olmayacağı gibi muayene sonrasında 5 dakika sonrasının garantisi yoktur. Bu yüzden kasık fıtığı tanısı konduğu zaman en kısa süre içerisinde tedavinin planlanması gerekir" diye konuştu.

"Tek tedavisi cerrahi operasyon"

Bu hastalığın tek tedavisinin cerrahi operasyon olduğuna da değinen Üstün, "Fıtık, kesinlikle kendi başına geçecek bir durum değildir. Aileler bunu bize zaman zaman soruyor. Kendi başına geçer mi diye ya da ilaç tedavisi var mı diye? İlaç tedavisi yoktur. Eskiden kasık bağı uygulaması yapılıyordu fakat bu da eski yanlış ve komplikasyonlara neden olabilecek bir yöntemdir. Tek tedavisi cerrahidir. Bebeklerde en çok yapılan ameliyat sebebi kasık fıtığı ameliyatıdır. Günübirlik yapılmaktadır. Hastamız aynı gün içerisinde taburcu olabilir. Ancak bebeğin yaşına ve fıtığın durumuna göre bir gün daha hastanede kalması gerekebilir. Bu ameliyat basit gibi görülse de aslında küçük çocuklarda belli komplikasyonlara neden olabileceği için çok ciddi bir ameliyattır. Bu nedenle deneyimli kişilerce yapılması çok önemlidir" şeklinde konuştu.