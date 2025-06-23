

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, kimliksiz yabancı uyruklu şahısların ücret karşılığında barındırıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde 'Şok evler' olarak bilinen bir adrese düzenlenen operasyonda, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 12 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahısların kimlik ibraz edemedikleri, 10’unun tamamen kimliksiz, 2’sinin ise Konya'ya kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi sahibi olduğu belirlendi.

Yapılan ilk ifadelerinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıklarını, çalışmak amacıyla Bursa’ya geldiklerini ve 3 katlı bir müstakil binada 18 bin TL karşılığında yaklaşık 2 yıldır ikamet ettiklerini beyan eden şahısların, ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.

Barındıkları daire sahibi olduğu belirlenen İ.Ö. ile daireyi kiraya veren H.S. ve E.E. isimli 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler devam ediyor.

Kaynak: İHA