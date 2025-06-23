Uçaravcı yaptığı açıklamada, "Piyasalar gerginliğini korumaktadır. Nisan ayında İnegöl genelinde gerçekleşen konut satışı 486 iken, bu rakam Mayıs ayında 448’e gerilemiştir. Hem geçen aya hem de geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan bu düşüş, sektörde endişe yaratmaktadır. Saha gözlemlerimiz ve meslektaşlarımızla yaptığımız istişareler, piyasa değerinin altında satışların arttığını gösteriyor. Bu durum hem emlak sektöründe güveni zedeliyor hem de meslektaşlarımızı ciddi anlamda üzmektedir. Finansman maliyetlerinin yüksekliği, inşaat girdilerinin artması, alım gücünün ciddi şekilde azalması ve faiz oranlarının yüksekliği, vatandaşlarımızı konut alımından uzaklaştırmaktadır. Son dönemde yatırımcıların ilgisi gayrimenkulden menkul kıymetlere, özellikle de mevduat hesaplarına kaymış durumda. Ekonomik istikrarın sağlanması ve faiz oranlarının düşürülmesi yönünde acil adımlar atılmasını bekliyoruz. Bu, sadece emlak sektörü için değil, genel ekonomik canlılık açısından da büyük önem taşımaktadır. Bugünkü piyasa koşulları, alıcılar açısından ciddi fırsatlar barındırmaktadır. Yatırım yapmayı düşünen vatandaşlarımızın bu dönemi doğru değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN