

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi’de Gemiç Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Murat A. (64) idaresindeki 43 YB 206 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Yasin E. (32) idaresindeki 16 AYZ 653 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Murat A. ile diğer otomobilde bulunan sürücü Yasin E., eşi Cennet E.(32) çocukları 9 yaşındaki İlknur E. ile 5 yaşındaki Erim E. yaralandı.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine sevkedilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadı.

Kaynak: İHA