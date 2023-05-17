Kocaeli'den Bursa'ya gezmek için gelen iki arkadaştan biri kanyonda kaybolunca ekiplere haber verildi. Ekipler seferber olup olup 28 saatlik arama yaptı. Ancak aranan kişi Gölcük'teki evinden çıktı.

Gölcük'te ikamet ettiği öğrenilen ve gezmek için arkadaşıyla birlikte Bursa'ya gelen Yücel Demirci, İznik ilçesindeki ünlü Tacir Kanyonuna gitti. İki arkadaş burada bir süre vakit geçirdikten sonra Demirci, vadiye doğru inmek istedi. Arkadaşı ise tehlikeli bulduğu için onunla gitmedi. Aradan saatler geçmesine rağmen geri dönmeyen Yüzel Demirci'yi (42) çevrede arayan arkadaşı, daha sonra Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ekipleri, kayıp şahsı aramaya başladı. Diğer yandan AFAD ve AKUT ekiplerinden de destek istendi.

28 saati aşan ve onlarca kişinin dahil olduğu kurtarma çalışması devam ederken, 28 saat aranan 42 yaşındaki Yüzel Demirci Gölcük'teki evinde bulundu. Arama kurtarma ekipleri konuyla ilgili tutanak düzenleyip çalışmalarını sonlandırdı.

Haber merkezi