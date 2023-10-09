Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü (ISSA), Türkiye'de gerçekleştirilecek olan 'Hedef Sıfır' temasıyla düzenlenecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nın ev sahibi olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni seçti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ISSA arasında Şubat ayında imzalanan 'iyi niyet mektubu' sonrasında, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan Vision Zero (Hedef Sıfır) temalı İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı için hazırlıklar başladı. 11-12 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan konferansa, uluslararası düzeyde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Bursa'daki üniversiteler, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası gibi önemli kurumların uzman isimleri de konuşmacı olarak katılacak.

Konferansın hazırlıkları devam ederken, Yürütme Kurulu Üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka başkanlığında bir araya geldi. Toplantıya, ISSA İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı Prof. Karl-Heinz Noetel, Alman Devlet Kaza Sigortası Enerji, Tekstil, Elektrik ve Medya Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Bağlı ve Bursa Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Yalçın Kubat da katıldı.

Toplantının başkanlığını üstlenen Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın insan odaklı bir yaklaşım benimseyerek iş sağlığı ve güvenliği konusunu önemsediğini ve işbirliğine açık olduğunu belirtti. Alman heyeti ve Yürütme Kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür eden Aka, konferansın başarısı için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Toplantıda, geçen ay gerçekleştirilen hazırlıklar, Ankara'daki kurum ziyaretleri ve konferansın katılımı ve içeriği detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, Alman heyeti, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan girişimcilik merkezi B-CUBE ve Konferans Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ'nin yürüttüğü Yalın Belediyecilik çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Alman Heyeti, Bursa ziyaretleri sırasında BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek, Genel Müdür Güngör Gülenç'ten kurumun iş sağlığı ve güvenliği konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.